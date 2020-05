De nouveaux ennuis de santé pour Jean-Marc Parent

Jean-Marc Parent a dévoilé avoir eu de nouveaux problèmes de santé cette semaine dans une vidéo partagé ce vendredi 8 mai, sur sa page Facebook.

Lors du dernier Live JMP, l’humoriste avait mentionné être incommodé par des douleurs au ventre, sans trop savoir de quoi il en retournait. Ce dernier a finalement dû être hospitalisé d’urgence en raison d’une diverticule, une excroissance qui se forme au niveau du gros intestin.

«C’est une diverticule qui a éclaté, qui a saigné. J’ai perdu la moitié de mon sang, je suis très, très, très faible. Je suis revenu hier à la maison, il ne faut pas que je bouge beaucoup, je dois faire attention», a révélé le principal intéressé.

«J’ai été au milieu des anges bleus, et j’ai pu réaliser à quel point ces gens-là (hommes, femmes, docteurs, peu importe) sont d’une gentillesse hallucinante. Si tout va bien, s’il n’arrive rien d’ici dimanche, je devrais avoir juste assez d’énergie pour vous conter ce qui s’est passé avec un petit bonhomme qui n’a presque plus de sang dans le corps, mais qui devrait se refaire, on m’a dit, tous les jours, tranquillement.»

Depuis le 5 avril dernier, Jean-Marc Parent a repris du service à la barre du Live JMP, qu’il a diffusé à cinq reprises sur les réseaux sociaux, attirant chaque fois plusieurs centaines de milliers d’internautes.

Le Live JMP est diffusé le dimanche à 20h, sur la page Facebook de Jean-Marc Parent.