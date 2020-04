L'ennui et la faim activeraient les mêmes zones du cerveau

En cette période de confinement et de distanciation sociale, cette nouvelle étude, qui est publiée par bioRxiv, démontrerait donc que notre besoin de socialisation et de compagnie est aussi fondamental que notre besoin de nous alimenter.

″Ça ne me surprend pas, a réagi la professeure Cécile Van de Velde, du département de sociologie de l’Université de Montréal. Plusieurs individus que j’ai interrogés et qui étaient en souffrance de solitude (...) parlaient de la solitude avec des mots de la maladie. (...) Il y avait vraiment une idée de souffrance physique.”

On a ensuite présenté aux cobayes des images de leur aliment préféré, de leur interaction sociale préférée et, en guise de contrôle, de fleurs. Plus les sujets rapportaient une faim ou un ennui intenses, plus la zone cérébrale était fortement activée.