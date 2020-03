Les otages Edith Blais et Luca Tacchetto, enlevés il y a 15 mois au Burkina Faso, ont été libérés.

La Québécoise et son compagnon de voyage ont été amenés dans le pays voisin du Mali, selon ce que rapporte le quotidien américain New York Times. D’autres médias internationaux rapportent qu’ils sont tous les deux vivants. On ignore toutefois les circonstances entourant leur libération.

Un fonctionnaire américain au fait de cette libération a indiqué au New York Times que la Québécoise Édith Blais et son compagnon Luca Tacchetto ont été libérés tard vendredi dans la ville de Kidal, au nord du Mali.

La famille d’Édith Blais était sans nouvelles de la Sherbrookoise, âgée de 35 ans, depuis le 15 décembre 2018. Cette dernière avait prévu d’aller travailler avec une organisation qui tentait de reboiser des régions du Togo.

Le duo voyageait en voiture au Burkina Faso lorsque toutes les communications avec leur famille se sont interrompues brusquement. Auparavant, Mme Blais publiait régulièrement sur les réseaux sociaux des photos de son périple.

Édith Blais et son ami ont été vus pour la dernière fois à Bobo-Dioulasso, la deuxième ville en importance du Burkina Faso, dans le sud-ouest. Ils prévoyaient se rendre dans la capitale, Ouagadougou, avant de traverser la frontière avec le Togo, au sud.

Le père de Luca Tacchetto, l’ancien maire de la ville italienne de Vigonza, Nunzio Tacchetto, avait déjà raconté au Corriere del Veneto que le duo avait quitté l’Italie le 20 novembre 2018, soit au lendemain du 30e anniversaire de naissance de son fils. Avant d’arriver au Burkina Faso le 15 décembre, ils étaient allés en France, en Espagne, au Maroc, en Mauritanie et au Mali, d’après lui.