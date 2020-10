Le gouvernement doit gérer de nombreuses priorités de front. Et nous savons tous que la nécessité d’adopter des mesures qui aident la population à faire des choix sains est encore plus grande maintenant, étant donné les répercussions de la pandémie de COVID-19 . L’engagement de mener à bien ces projets presque achevés doit en ce sens être repris dans la lettre de mandat, adressée par le premier ministre à la ministre de la Santé, pour la nouvelle session parlementaire.

Deux projets cruciaux en matière de santé menés avec le gouvernement fédéral risquent de connaître le même sort: un projet de loi visant à interdire la publicité d’aliments destinée aux enfants et une nouvelle réglementation sur l’étiquetage visant à imposer des renseignements nutritionnels clairs et simples sur le devant des emballages des produits alimentaires. Presque tout le travail est fait, mais il n’est tout simplement pas terminé.

Il est maintenant possible de présenter rapidement le projet de loi comme mesure législative gouvernementale.

Beaucoup de travail a été réalisé sur l’élaboration de nouvelles exigences en matière d’étiquetage nutritionnel sur le devant des emballages, et une nouvelle réglementation prometteuse a été présentée en février 2018. Les élections ont également freiné la progression de ce projet, qui n’a pas refait surface depuis.

Au cours des six derniers mois, le travail du gouvernement a été dominé, à juste titre, par la gestion de la pandémie de COVID-19. Il est toutefois désormais évident que la pandémie persistera pendant un certain temps et que nous ne pouvons pas continuer à ignorer les autres enjeux actuels. En effet, la raison invoquée pour la prorogation de la dernière session du Parlement était de «bâtir un Canada plus résilient: un Canada qui est plus sain [...]».

Ainsi, nous ne pouvons pas nous permettre de négliger des problèmes fondamentaux et encore irrésolus en matière de santé. Il est déjà clairement évident que la pandémie exacerbe les problèmes que ces deux nouvelles mesures visent à résoudre, notamment les mauvaises habitudes alimentaires et la prise de poids excessive, tendances qui entraînent de graves conséquences sur la santé, en particulier chez les jeunes.

Des chercheurs de l’Université de Guelph ont rapporté en août qu’en raison de la pandémie, le temps passé devant un écran a augmenté chez près de neuf enfants sur dix (soit 87%) au pays. Près de 60% des enfants ont mangé plus de grignotines, et plus de 40% des enfants ont mangé plus de nourriture en général. Ces chiffres sont encore plus élevés chez les adultes.

Une autre étude publiée en juillet a révélé que seul un jeune Canadien sur 20 (soit 4,8%) satisfaisait aux directives en matière d’activité physique pendant l’application des restrictions liées à la pandémie. Ces résultats sont conformes aux résultats d’études internationales selon lesquels la pandémie a changé les habitudes en matière d’activité physique et d’alimentation et les a poussées dans une direction compromettant la santé.