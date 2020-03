Voici ce qui crée le plus d'engagement chez les employés au Canada selon Indeed

Mais alors qu’est-ce qui contribue à l’engagement de la main-d’œuvre au Canada?

En plus d’initiatives pour soutenir la santé mentale des employés, les répondants ont affirmé que les programmes favorisant leur bien-être physique et financier sont aussi importants. 62 % ont révélé que les programmes pour le bien-être financier (comme des ateliers sur les finances personnelles) sont importantes, alors que 58 % valorisent les initiatives favorisant le bien-être physique.

Pour plusieurs, faire un travail important a plus de valeur que la compensation monétaire

45 % des employés qui se disent engagés ont affirmé l’être parce qu’ils étaient satisfaits avec leur emploi. Plus du tiers (34 %) ont déclaré être engagés parce qu’ils sentent qu’ils contribuent à la mission et à la raison d’être de l’entreprise, et parce qu’ils savent à quel point leur rôle est important dans la réussite de l’organisation. Seuls 21 % des répondants ont indiqué que la rémunération était le facteur le plus important dans leur engagement.