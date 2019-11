Le pdg de la société d’État a d’abord fait valoir que le coût d’une telle opération atteindrait la somme astronomique d’environ 100 milliards $, soit plus que la valeur totale des actifs d’Hydro, qui s’élèvent à environ 80 milliards $.

«Il y a présentement une hypothèse un peu facile à faire — que tout le monde fait — que d’enfouir les fils ça règlerait tous les problèmes, mais c’est clairement démontré que non, ça ne règle pas tous les problèmes», a tranché M. Martel alors qu’il était à faire le bilan.

Les Québécois peuvent dire adieu aux rêves de voir les poteaux disparaître du paysage et les fils sous terre à l’abri du vent et des branches.

«Ce sont des coûts astronomiques et ça réglerait peut-être une partie du problème, mais nos tarifs d’électricité augmenteraient de façon significative si on investit 100 milliards $ dans notre réseau», a-t-il conclu.

«C’est faux de penser que ça améliorerait et que ça éliminerait les problèmes qu’on a eus cette semaine parce que lignes vieillissent plus rapidement — ça fait drôle à dire — quand elles sont enfouies: beaucoup plus de réparations, beaucoup plus difficile de détecter les pannes aussi quand c’est souterrain.»

François Legault a tout de même reconnu que «oui, on voit qu’il y a plus d’événements graves, des événements climatiques qui amènent des problèmes».

«On en a eu un la semaine dernière qui a touché 1 million de personnes; les autres événements qu’on a vécus, que ce soit aux Îles-de-la-Madeleine ou à Laval ou à certains endroits, c’était très pointu: il y avait un problème, une tornade, des vents très forts, 100 km/h. On était capable en dedans de 24 heures de régler le problème», a indiqué le premier ministre.

Mais ceux qui sont toujours débranchés depuis vendredi représentent un défi particulier puisque les trois quarts des pannes restantes ne touchent qu’une poignée de clients et la réparation ne redonne le service qu’à cinq, 10 ou 20 clients. «Évidemment c’est plus long», a soupiré le pdg.

À 21h, les régions les plus durement touchées par les pannes étaient l’Estrie (6116 clients), le Centre-du-Québec (4246), Chaudière-Appalaches (3535 clients), la Montérégie (3471 clients), la Capitale-Nationale (2581), les Laurentides (2274 clients), la Mauricie (1267 clients) et Laval (1166 clients). Quelques centaines de clients sont également encore débranchés dans Lanaudière, à Montréal et en Outaouais.

Au plus fort de la crise, 990 000 foyers, commerces et entreprises étaient touchés par ces pannes, ce qui représente le plus haut total depuis la crise du verglas de 1998.

