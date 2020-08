Le double d'enfants iront à l'école le ventre vide, prévoit le Club des petits déjeuners

La demande pour ses services est d’autant plus forte que 522 organismes et écoles étaient déjà sur la liste d’attente pour créer un «club» avant même que la COVID-19 ne bouleverse la société et que plusieurs autres vont vraisemblablement s’y ajouter, selon M. Kulczyk.

L’organisme estimait au cours des dernières années qu’il en coûterait 500 millions $ par an pour répondre aux besoins des communautés les plus vulnérables du pays. Il proposait que le gouvernement fédéral assume la moitié de la facture et que les provinces et territoires, les municipalités, le secteur privé et la population se partagent le reste.