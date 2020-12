Un appareil sans piqûre pour gérer le diabète des enfants

Catherine Falls Commercial via Getty Images

Finies les piqûres douloureuses et les pleurs qui s’ensuivent pour surveiller le taux de glucose des bambins. Un nouveau système de mesure sans piqûre muni d’alarmes multiples destiné aux personnes diabétiques de 4 ans et plus vient d’être homologué par Santé Canada.

La technologie FreesStyle Libre 2 d’Abbott - qui sera disponible dans quelques mois au Canada - consiste en un capteur installé à l’arrière du bras. Une fois scanné avec un téléphone intelligent ou un lecteur portable, il mesure le glucose continuellement, toutes les minutes, et envoie des alarmes optionnelles et personnalisables via Bluetooth lorsque le taux de glucose est trop élevé ou trop bas.

Les personnes diabétiques ou leurs parents peuvent donc suivre en temps réel sur leur appareil mobile la lecture de glucose, une flèche de tendance et un historique de huit heures, leur permettant d’ajuster leur mode de vie pour respecter un équilibre glycémique, et ce, sans avoir besoin de rescanner le capteur pendant sa durée de vie utile, soit de 14 jours.

Les données recueillies peuvent ensuite être transmises facilement à leur fournisseur de soins de santé, sans que le patient ait à se déplacer à son cabinet. Un avantage en temps de pandémie.

Abbott

Une première version du FreeStyle Libre est déjà disponible sur le marché et est d’ailleurs remboursée par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), depuis septembre 2019. Une étude menée en situation réelle et publiée par le British Medical Journal révélait une association fréquente entre l’utilisation du FreeStyle Libre durant un an et l’amélioration de la qualité de vie, parallèlement à une baisse de deux tiers de l’absentéisme au travail ainsi que des hospitalisations pour cause de diabète.

FreesStyle Libre 2 s’avère simplement une évolution du premier système. Il emploie la même technologie d’électrode à enzyme et est d’ailleurs offert au même prix. Les alertes personnalisables font partie des améliorations.

« L’ajout d’une alarme à cette technologie de détection du glucose est certainement une étape importante pour aider les personnes diabétiques à prendre en charge leur diabète en toute confiance sans craindre les hausses et les baisses du taux de glucose », se réjouit le Dr Bruce Perkins, directeur du Leadership Sinai Centre for Diabetes et clinicien-chercheur à l’Université de Toronto.