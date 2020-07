Trois jeunes enfants meurent dans un accident de tracteur en Montérégie

Onfokus via Getty Images

Onfokus via Getty Images La SQ ignore encore si l’incident a été provoqué par une collision entre le tracteur et un autre véhicule.

MONTRÉAL — L’incident impliquant un tracteur de ferme survenu mercredi soir à Notre-Dame-de-Stanbridge, en Montérégie, affiche jeudi un bilan tragique.

Trois enfants âgés de moins de 5 ans ont perdu la vie et sept personnes ont été blessées, dont trois autres enfants qui souffrent de blessures graves, mais dont on ne craint plus pour la vie.

La Sûreté du Québec (SQ) ajoute que quatre adultes ont aussi été blessés et que deux d’entre eux reposent dans un état critique à l’hôpital. Les deux autres ne souffrent que de blessures mineures.

On ignore s’il y a des liens familiaux entre toutes ces personnes.

L’accident s’est produit peu avant 19h00 sur le rang Sainte-Anne. Il semble que le tracteur de ferme qui circulait vers le nord transportait dans la pelle de l’avant du véhicule des morceaux de bois et dix personnes.