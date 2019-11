Un enfant en difficulté d’apprentissage «placé» dans la mauvaise école

«On m’a dit que personne d’autre ne peut signer les papiers et on a refusé de faire évaluer mon fils par une autre spécialiste malgré mes nombreuses demandes et démarches auprès de la direction», déplore la mère de famille de 28 ans.

«Cette année, mon fils n’est pas capable de suivre. Il était dans une classe de sept élèves avec un professeur adapté, un autobus adapté, une travailleuse sociale et un préposé aux bénéficiaires l’an passé. Là, il est avec 17 autres jeunes sans difficulté d’apprentissage. Il est perdu et manifeste sa peur de l’inconnu.»

«Quand il est en crise, il crie sans arrêt très très fort. Et si tu lui demande d’arrêter pendant qu’il est en crise, il va, au contraire, crier encore plus fort. Ce sont des crises épouvantables qui peuvent s’éterniser pendant plus d’une heure», reconnaît-elle.

La situation est aussi préoccupante sur l’aspect académique alors que l’école a dû majorer les notes de l’élève pour ne pas diminuer son estime de soi, déjà peu élevée.

«Dans une dictée, il a été capable d’écrire que la première lettre des mots. Par exemple, m pour maman, ensuite rien. On lui a quand même corrigée et donné la note de 9 sur 11.»

Coincé dans un jeu

Brigitte Lavoie a démontré, vidéo à l’appui, que son fils n’était pas à la bonne place. «L’autre jour, il est resté coincé dans un jeu a l’extérieur dans la cour d’école et quand la cloche a sonné, personne n’est venu l’aider. Je l’ai répété à plusieurs reprises à la direction que mon fils ne peut retourner en classe seul, il ne sait pas comment s’y prendre.»

Elle ajoute que son fils est victime d’intimidation et de violence. «Il s’est fait frapper par des grands parce qu’ils voulaient jouer avec eux, mais ils ne comprenaient pas pourquoi il criait sans cesse à tue-tête.»

«Même si je ne suis pas une maman méchante, je me suis surprise l’autre jour à crier auprès d’enfants qui ne sont pas les miens parce qu’on ridiculisait mon fils dans la cour d’école.»

Une nouvelle école

Brigitte Lavoie croit que ses vidéos et la menace de contacter les médias ont porté fruit, du moins en partie.

«On vient de lui trouver une nouvelle école à plus d’une heure et quart de la maison. Il est inscrit dans un programme répit, qui vise à lui indiquer comment prendre le rang ou donner la main. Pas vraiment d’apprentissage de matières comme le français et les mathématiques. Pas normal que mon fils à six ans ne sache pas compter jusqu’à dix.»