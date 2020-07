Un enfant de 8 ans happé mortellement en quittant son camp de jour à Montréal

vmargineanu via Getty Images

«Après cet arrêt, la voiture a recommencé à circuler sur la rue Saint-Ambroise, toujours en direction est, et c’est à ce moment-là qu’il y a eu impact avec l’enfant qui traversait la rue du Square-Sir-Georges-Étienne-Cartier, du nord vers le sud», a précisé l’agente Chèvrefils.

«À l’arrivée des policiers, l’enfant était étendu au sol. Le garçon de huit ans était blessé au bas du corps, mais il était conscient. Il a été transporté en centre hospitalier, où malheureusement il est décédé des suites de ses blessures», avait confirmé un peu plus tôt en entrevue l’agente Caroline Chèvrefils, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Le drame est survenu à l’intersection des rues Saint-Ambroise et Square-Sir-Georges-Étienne-Cartier, à côté du Centre récréatif, culturel et sportif (CRCS) St-Zotique, tout près du parc Gédéon-de-Catalogne.

Un périmètre de sécurité a été érigé afin de protéger la scène de l’accident et permettre aux enquêteurs du SPVM d’éclaircir les circonstances de cette collision. La rue Saint-Ambroise a été fermée entre les rues du Square-Sir-Georges-Étienne-Cartier et Beaudoin jusqu’aux environs de 19 h 30, mais l’enquête du SPVM se poursuit.

Activités du camp suspendues temporairement

Au camp de jour CRCS St-Zotique, c’était évidemment la consternation.

«Ce tragique événement nous amène à fermer le camp de jour pour les deux prochains jours soit jeudi le 23 et vendredi le 24 juillet. Nous serons de retour le lundi 27 juillet. Merci de votre compréhension. Il va sans dire que toutes nos pensées vont vers la famille», indique le message publié sur sa page Facebook.

«Une ressource viendra rencontrer les moniteurs et le personnel du Centre afin d’offrir du support, de l’aide et des références psychosociales. Nous vous invitons également à contacter le 811 pour le volet support psychosocial si votre enfant ou vous-même sentez le besoin de ventiler, de parler des événements et d’être accompagné», est-il précisé tout en y fournissant les coordonnées de Tel-Jeunes.

Plusieurs décès de piétons à Montréal

Le décès de ce garçon de huit ans fait passer le bilan des accidents mortels impliquant des piétons à 11 sur l’île de Montréal depuis le début de l’année. En 2019, 12 piétons avaient perdu la vie à Montréal, en date du 14 juillet, selon les statistiques du SPVM.