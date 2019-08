«Un an après, les gros saignements et les crampes intenses ont commencé, se souvient Kelly», une résidente francophone du Nouveau-Brunswick aujourd’hui âgée de 24 ans.

Kelly Soucy et Stéphanie Dubois n’oublieront jamais le jour où elles ont eu leurs premières règles. Le jour où leur cauchemar a commencé. Kelly avait 10 ans, et Stéphanie, 12.

On lui prescrit une première série d’antibiotiques, puis une seconde, puis un opiacé «plus fort que la morphine». Lors de son premier rendez-vous gynécologique dans un hôpital de Montréal, on refuse la présence de son mari.

Ses crises de douleur sont si importantes que les médecins pensent d’abord à une appendicite, ou à des crises de colon irritable. Elle voit des gastro-entérologues, subit des coloscopies, mais personne ne comprend non plus ce qu’elle a.

Pour Stéphanie, infirmière montréalaise âgée de 40 ans, c’est au début de sa vingtaine que les douleurs la frappent. On lui dit souvent qu’il est normal pour les femmes d’avoir mal, que c’est plus dur pour certaines.

Elle est généralement située sur les ovaires, sur les trompes de Fallope, sur les ligaments soutenant l’utérus, ou encore sur la surface de l’utérus, mais peut également se retrouver sur la vessie, l’intestin, les reins, le rectum et dans les cas plus graves, sur les poumons, dans les bras ou les cuisses.

L’endométriose est une maladie gynécologique chronique et douloureuse, liée à la présence de tissu similaire à l’endomètre hors de l’utérus et sur les organes voisins.

À l’hôpital, on lui injecte de la morphine pour les douleurs, mais personne ne sait ce qu’elle a. On lui prescrit alors la pilule contraceptive pour contrôler ses cycles menstruels.

C’est la descente aux enfers. Avant et après cette hospitalisation, elle subit des tests de grossesse à de multiples reprises, des tests d’ITSS, des examens gynécologiques. Elle prend encore des antibiotiques. Sa demande pour une hystérectomie est rejetée en bloc. L’opiacé lui est désormais injecté directement en intraveineuse, toutes les quatre heures; elle subira plus tard les effets secondaires du sevrage.

Le lendemain, deux hommes (un psychiatre et un infirmier en psychiatrie) viennent l’examiner pensant qu’elle est en dépression, «mais ce sont les douleurs qui me rendent comme ça», assure-t-elle.

«Je souffrais terriblement, je ne dormais pas car j’avais mal, l’opiacé me donnait des cauchemars. Je comprends que ça donnait l’impression que je pouvais être en dépression, mais je me sentais très incomprise. Je trouvais le système de santé sexiste et misogyne, on n’aurait jamais dit à un homme en souffrance que c’était dans sa tête. On me traitait comme une hystérique, une folle.»

Cette troisième chirurgie la pousse dans un état de ménopause. Six mois plus tard, les douleurs reviennent.

En janvier 2014, elle se fait retirer les trompes, les ovaires et le col utérin (salpingo-ovariectomie bilatérale avec tachélectomie). Elle a de l’endométriose sur la vessie, les intestins, le péritoine (une membrane qui tapisse l’abdomen, le pelvis et les viscères), et son ovaire droit est non seulement en torsion à cause de l’endométriose, mais il est aussi nécrosé.

En juin 2011, elle se fait retirer l’utérus, mais garde le col, les trompes et les ovaires. Six mois plus tard, les douleurs reviennent.

En ce moment, Kelly se prépare pour une fécondation in vitro, «possiblement ma seule chance d’en avoir», dit-elle. Une FIV qui lui coûtera 15 000 dollars – des frais non remboursables –, avec la possibilité que cela ne marche pas.

«Quand les médecins me l’ont annoncé, ça a été comme une claque au visage, surtout que depuis 10 ans, je leur dis que j’ai mal! La colère est mon sentiment principal; beaucoup de tristesse aussi, car c’est un de mes rêves les plus chers, avoir des enfants.»

«Ç‘a été très difficile pour ma vie personnelle, explique Stéphanie. Je ne compte plus le nombre de fois où j’ai annulé des activités familiales, les enfants étaient déçus. Je me sentais abandonnée par le système. Dans ma vie sexuelle, je n’ai plus de désir. C’est comme si le lien avait été coupé entre le cerveau et mon sexe. Et je n’ai plus de lubrification depuis la troisième chirurgie. C’était très pesant dans mon couple.»

Aujourd’hui, elle se demande: «Si on m’avait tout enlevé depuis le début, est-ce que j’en serais là aujourd’hui? Est-ce que j’aurais vécu cet enfer pendant 10 ans? Je suis en colère, c’est sûr.»

Les deux s’accordent pour dire qu’il ne faut pas que les femmes hésitent à s’exprimer.

Stéphanie a d’ailleurs dû changer cinq fois de gynécologue, dans quatre hôpitaux différents.

«Il ne faut pas hésiter à changer de médecin et d’hôpital si on ne se sent pas comprise, soutenue et traitée adéquatement, selon nos besoins et selon nos choix éclairés de traitements», explique-t-elle.

«Ça m’a fait du bien de voir que je n’étais pas seule, que je n’étais pas folle», conclut Kelly. La maladie m’a apporté une certaine force: t’apprends à vivre avec, tu n’as pas le choix. Ça m’a appris que la santé passe avant tout. Avant, je me cassais la tête avec le travail, l’argent... mais la santé est importante, on en a juste une, et sans elle, on n’a rien.»