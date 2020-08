J'ai découvert que j'étais enceinte à 7 mois de grossesse

Lorsque j’ai ressenti une vague de mouvements inhabituels dans mon ventre l’année dernière, des mouvements particuliers et différents de tout ce que j’avais connu avant, la possibilité d’une grossesse n’est pas la première chose à laquelle j’ai pensé. Il faut être très avancée dans la grossesse pour sentir un bébé donner des coups de pied, après tout. L’idée était si peu plausible que je ne me suis pas permis d’y penser: je n’avais pas de nausées matinales, pas de seins douloureux, pas de ventre gonflé, et je me sentais aussi énergique que d’habitude depuis des mois.

Après un bon moment de réflexion, j’ai fait un test de grossesse au travail le lendemain matin, juste pour dissiper mes doutes. À mon grand étonnement, incrédule, j’ai été confrontée à ce qui s’avérait un test positif.

Je suis retournée à mon bureau dans un état de pure confusion. Je prenais la pilule contraceptive depuis des années et je n’avais jamais envisagé que le choix de tomber enceinte ou non me serait enlevé. Je pensais que chaque personne prenait la décision et que chaque semaine de grossesse était vécu avec excitation, entre autres au moment de découvrir le sexe, de choisir un nom, tout ça à leur propre rythme. Je n’avais jamais imaginé qu’un enfant serait presque poussé dans mes bras, devenant ma responsabilité immédiate. À 23 ans, je ne me sentais pas du tout prête à donner la vie, et encore moins à élever un autre être humain. J’étais en état de choc, et les mouvements dans mon ventre n’ont fait que se multiplier.

Le lendemain, un médecin a confirmé ma grossesse. Et ce n’est pas tout: après avoir effectué une échographie, on m’a annoncé que mon bébé était à sept mois de gestation. 30 semaines. Mon troisième trimestre.

Indignée, j’ai donné un coup de pied au lit, et j’avais de la difficulté à respirer. Adolescente, j’ai toujours imaginé le moment où je découvrirais que j’attends un enfant. Je me voyais sauter de joie et appeler les membres de ma famille, en me réjouissant de la nouvelle. Je n’aurais jamais imaginé que je découvrirais, seule dans le cabinet d’un médecin, que j’étais à sept mois de grossesse - et qu’il ne me restait que deux mois pour me préparer à devenir maman.