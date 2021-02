En plein Mois du cœur, Cœur + AVC a lancé son tout premier encan virtuel au profit de la santé cardiaque et cérébrale des femmes. L’événement se déroule depuis le 22 février et jusqu’au 8 mars prochain, Journée internationale de la femme.

Les femmes en première ligne

Cœur + AVC s’est donné la mission de combler le fossé en recherche et de sauver la vie d’un plus grand nombre de femmes en améliorant les diagnostics et les traitements. Le cœur et le cerveau des femmes sont différents de ceux des hommes, mais deux tiers des recherches sur les maladies du cœur et l’AVC sont encore axées sur les hommes.