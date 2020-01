«En direct de l'univers du jour de l'An»: numéros endiablés et moments de grâce

Parmi les moments marquants, notons le duo inattendu entre Khate Lessard et Madame Coucou , qui ont chanté haut et fort I’m Coming Out.

France Beaudoin a fait appel à nulle autre que Cynthia Wu-Maheux et son expertise chèrement acquise dans District 31 pour «kidnapper» les invités d’honneur de cette édition : France Castel, Maripier Morin Patrice Michaud, Jay Du Temple et Luc Dionne (qui a été mis «en état d’arrestation d’écrire» par Geneviève Brouillette et Catherine St-Laurent).

Moments de grâce

Jeanne Dionne, la mère de Luc Dionne, nous a ensuite offert le premier moment émouvant de la soirée en interprétant, seule au piano, la pièce Clair de lune de Debussy, ce qui a évidemment beaucoup ému l’auteur de District 31.

Alexandra Stréliski, Ines Talbi, Émilie Bibeau et les petites-filles de France Castel ont ensuite rendu un vibrant hommage à la légende du show business québécois.

Grégory Charles et sa fille Julia, Martin Deschamps et sa fille Lou, Guylaine Tanguay et sa mère Claircy, Martin Fontaine et sa fille Gabrielle (Passe-Carreau), et Mathieu Gratton et son fils Benjamin ont par la suite lancé un puissant message d’amour et d’inclusion en reprenant les chansons True Colors, Aimes-tu la vie comme moi, Put a Little Love in Your Heart et Born This Way.

Un superbe numéro auquel ont également pris part Gilles Duceppe et son fils Alexis-Brunelle Duceppe (n’en déplaise à Sylvie Dépatie).

Ingrid St-Pierre, accompagnée par des enfants qui ont eu la chance de chanter avec Patrice Michaud, ont également su tirer quelques larmes à ce dernier dans un autre numéro chargé d’émotions.

Un dernier hommage (et non le moindre)

Dan Bigras a également pris part à la fête, mais France Beaudoin a surtout tenu à célébrer les 25 années de sobriété de son invité, lui qui avait pris la décision d’arrêter de boire un 31 décembre, après la diffusion d’un Bye Bye.

Pour l’occasion, le frère du principal intéressé, Jean-François Bigras, s’est joint à Garou, Martin Deschamps et Marina Orsini pour un mélange énergique à souhait des pièces Johnny B Good et Chu un rocker.

Avant la tombée du rideau, Normand Brathwaite a semblé bien triste que sa bonne amie n’ait finalement pas eu besoin de ses services.

Et effectivement, France Beaudoin et son équipe ont de nouveau su concocter une émission de fin d’année plus grande que nature, où l’énergie et la folie contagieuses, le talent à l’état pur, la bonne humeur, et l’émotion ont su crever l’écran sans demi-mesure.