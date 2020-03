«En avant»: le dernier Pixar disponible ce week-end sur Disney+

«Alors que nous attendons avec impatience que le public puisse apprécier à nouveau nos films sur les grands écrans, et compte tenu des circonstances actuelles, nous sommes heureux de rendre cette amusante aventure accessible sur des plateformes numériques plus tôt, pour que le public puisse en profiter dans le confort de leur foyer», ont déclaré le réalisateur Dan Scanlon et la productrice Kori Rae, par voie de communiqué.

Plusieurs studios n’ont d’ailleurs pas hésité à offrir leurs plus récentes productions en vidéo sur demande, le parcours en salles de celles-ci ayant été passablement écourté pour les raisons que nous connaissons.

Ce fut le cas notamment des films The Invisible Man, The Hunt et Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn.

Sorti le 6 mars 2020, En avant a cumulé des recettes en salles d’un peu plus de 101 millions de dollars mondialement, en un peu moins de deux semaines.