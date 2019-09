Des employés congédiés par Geneviève Guilbault ripostent

Se sentant injuriée, Mme Aubé a fait valoir qu’ensemble, les trois personnes congédiées cumulent plus d’une vingtaine d’années d’expérience en politique, dont une longue feuille de route au Parti québécois.

«Est-ce à dire que les ministres suivants étaient tous dans le champ: Roger Bertrand, Pauline Marois, Bernard Landry, Jacques Parizeau, Gilles Baril, Serge Ménard, Paul Bégin, Stéphane Bergeron? demande-t-elle. J’imagine que ces ministres aussi devaient être incompétents étant donné qu’ils nous ont gardés?

«C’est à se demander si ce n’est pas elle (Mme Guilbault), le problème», a-t-elle asséné.

Gestionnaire aguerri

Alain Lavigne se décrit quant à lui comme un «gestionnaire aguerri» sur LinkedIn, un site de réseautage professionnel.

«J’ai un fort esprit analytique et un sens politique certain, étant un rassembleur, un motivateur et un vulgarisateur communiquant clairement les objectifs à atteindre», écrit-il.

«De plus, j’ai un bon jugement, prenant les meilleures décisions en tenant compte de leurs conséquences sur les plans économiques, juridiques, politiques et médiatiques. J’ai des habiletés en négociation et en élaboration de plans stratégiques. Je suis à l’aise avec les médias et j’ai beaucoup d’expérience en gestion de crise, en développement des marchés ainsi qu’en gestion des ressources humaines et matérielles.»

Mme Aubé n’a pas voulu se prononcer, lundi, sur la possibilité d’intenter des recours.

