Les employés d'Hydro-Québec ne seront pas admissibles à une prime pour 2020

Hydro-Québec a annoncé vendredi qu'il n'y aurait pas de rémunération incitative versée au terme de l'année en cours, une somme estimée à 28 millions $.

MONTRÉAL — Le montant des primes versées par Hydro-Québec à ses salariés et cadres atteindra 27,9 millions $ pour 2019, mais ceux-ci n’auront pas droit à ce traitement l’an prochain puisque la pandémie de COVID-19 privera la société d’État de plusieurs centaines de millions de dollars.

Sur les quelque 3100 employés admissibles à une rémunération incitative, la part du lion va aux 1900 cadres, qui vont se partager 21 millions $. Le reste sera distribué aux autres professionnels et parmi le personnel non syndiqué.

Luc Bernier, professeur à l’Université d’Ottawa et titulaire de la chaire Jarislowsky sur la gestion dans le secteur public, a estimé qu’il aurait pu être difficile de ne pas verser les 27,9 millions $ quand les objectifs ont été atteints.

Au cours d’un entretien téléphonique, l’expert a estimé que la décision prise par Hydro-Québec visait notamment à lancer un signal à l’effet que la société d’État n’est pas «au-dessus» des turbulences.

«Dans le contexte actuel, avec le déficit à Québec (d’environ 15 milliards $), c’est une façon de dire qu’eux aussi vont mettre l’épaule à la roue», a-t-il dit.

L’approche d’Hydro-Québec vient certainement mettre une certaine pression sur les deux autres grandes sociétés d’État commerciales.

En fin de journée, vendredi, le porte-parole de Loto-Québec, Patrice Lavoie, a fait savoir que des primes seraient payées à l’automne pour l’année 2019, sans toutefois préciser le montant. Il n’y aura toutefois pas de rémunération incitative pour l’année financière en cours, a-t-il fait savoir dans un courriel.

Puisque son exercice financier débute le 1er avril, et non au début de l’année civile, comme c’est le cas pour Hydro-Québec, la SAQ a fait savoir qu’il était encore trop tôt pour dire si elle sera en mesure d’atteindre ses cibles et si cela pourrait avoir un impact sur la rémunération incitative.

Les primes versées chez Hydro-Québec: — 2019: 27,9 millions $ — 2018: 29,3 millions $ — 2017: 24 millions $ — 2016: 22,2 millions $

