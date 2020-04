Le gouvernement Legault veut forcer les employés du milieu de l’éducation à aller prêter main-forte dans le secteur de la santé.

Selon les informations obtenues par La Presse canadienne, un arrêté ministériel est en préparation pour réquisitionner du personnel en arrêt de travail dans les commissions scolaires et les cégeps. Il s’agirait par exemple de professeurs en sciences infirmières.

En conférence de presse vendredi, la ministre de la Santé, Danielle McCann, a dit qu’elle était en discussion sur des modalités pour mettre à contribution des employés du monde de l’éducation.

«Les gens réalisent le sérieux de la situation et des besoins en personnel, a-t-elle affirmé. Une partie de ces gens-là sont déjà en train de travailler avec nous dans le réseau. On veut aller chercher les autres. Je pense qu’on a une bonne réponse.»

De son côté, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) n’a pas mis de temps à réagir. La CSN reconnaît la gravité de la crise et la nécessité de recourir à des moyens exceptionnels. Cependant, on s’inquiète des règles de mise en oeuvre de cette décision et des abus potentiels.

«Le gouvernement ne doit pas en abuser, au risque de freiner l’élan de mobilisation démontré par les salariés de nos services publics, a déclaré le président de la CSN, Jacques Létourneau, vendredi. Forcer le personnel de l’éducation à aller travailler dans le réseau de la santé, sans aucune forme de consultation préalable auprès des principaux concernés, est pour le moins navrant.»