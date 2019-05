Les emplois verts sont en pleine croissance au Canada

OTTAWA — Le secteur des énergies vertes au Canada se développe plus rapidement que l’ensemble de l’économie et rivalise avec les industries les plus reconnues en matière d’emploi, selon un nouveau rapport.

Le groupe de réflexion Clean Energy Canada publie une étude jeudi, qui visait à dresser un portrait de cette industrie qui joue un rôle crucial dans la lutte contre les changements climatiques.

Les gens parlent souvent du secteur des technologies propres, mais ce domaine ne concerne pas seulement les entreprises de haute technologie fabriquant des piles à hydrogène et des voitures électriques, a indiqué la directrice principale du groupe de réflexion, Merran Smith.

Ce secteur englobe la production et le transport d’électricité renouvelable, les travailleurs des transports en commun et les travailleurs de la construction, qui rendent les bâtiments plus écoénergétiques, a-t-elle expliqué. Alors un exploitant de barrage hydroélectrique, un chauffeur d’autobus et la personne qui installe un appareil de chauffage à haut rendement énergétique seraient tous inclus dans le bilan de Clean Energy Canada.

Selon l’étude, près de 300 000 Canadiens avaient des emplois verts en 2017 — c’est près de 100 000 emplois de plus que dans les secteurs des mines, des carrières et de l’extraction de pétrole et de gaz, d’après les chiffres de Statistique Canada. De plus, il y a 7,5 fois plus de personnes qui travaillent dans les énergies propres que dans la foresterie et l’exploitation forestière.

L’objectif de l’étude était de démontrer aux Canadiens à quel point ce secteur est important dans l’économie canadienne, a soutenu Mme Smith.

