Au Québec, 190 000 chômeurs liés à la pandémie... et une pénurie de travailleurs

MONTRÉAL — Le Québec vit une situation inédite, avec à la fois quelque 190 000 chômeurs additionnels liés à la pandémie et une pénurie de travailleurs dans certains secteurs.

Toute la journée vendredi, 250 personnes ont participé au Forum sur la requalification de la main-d’oeuvre et l’emploi – auquel La Presse Canadienne a pu assister. Des associations patronales, les centrales syndicales, le milieu de l’éducation, le milieu communautaire et six ministres du gouvernement Legault y ont participé, soit deux du Travail, de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur, de l’Immigration, des Finances et de l’Économie.

D’entrée de jeu, le ministre du Travail, Jean Boulet, a souligné que malgré la reprise en bonne partie de l’économie, trois secteurs d’activité affichaient encore en août des baisses de l’emploi de plus de 10 % par rapport à février 2020. Il s’agit de l’hébergement et de la restauration, de la culture et des loisirs, ainsi que du transport et de l’entreposage.

“La courbe de recouvrement des emplois au Québec, il faut voir qu’elle va quand même assez bien, même qu’elle va mieux qu’ailleurs. Mais les derniers pourcentages qui nous manquent vont être très, très difficiles à aller chercher. Et c’est pour ça que la requalification de la main-d’oeuvre va jouer un rôle, en essayant de combler cet écart-là et de revenir à notre taux d’emploi qui était si bien le 11 mars dernier”, a commenté Charles Milliard, pdg de la Fédération des chambres de commerce du Québec.

Mia Homsy, PDG de l’Institut du Québec, a souligné que quatre groupes de travailleurs ont été plus durement affectés par la pandémie: les jeunes, les femmes, les bas salariés et ceux qui ont moins de huit années de scolarité.

Tout à l’opposé, des secteurs manquent de travailleurs: l’enseignement, la santé (infirmières notamment) et les éducatrices à la petite enfance.