Vous pourriez être payé pour regarder la télé en pyjama

Dans le contexte actuel, plusieurs auraient bien besoin d’un revenu d’appoint (ou d’un revenu tout court). Eh bien, on a déniché le rôle parfait pour vous : «glandeur» professionnel.

La marque de lingerie et de survêtement britannique «Pour Moi» , vous propose de vous habiller confortablement en mou dans ses vêtements «lounge» et de nuit, puis de relaxer devant au moins trois épisodes de votre série télé favorite avec un verre de vin ou un breuvage chaud. Voilà, c’est tout, la tâche éprouvante pourrait vous rapporter 300 livres sterling, soit l’équivalent de 515$ canadiens.

Les candidats potentiels doivent sinon répondre à deux critères : avoir 18 ans et plus et aimer être évachés.