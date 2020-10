Le Canada a créé 378 000 emplois en septembre, a annoncé vendredi Statistique Canada, alors que les Canadiens s’adaptaient aux routines de retour en classe.

Le taux de chômage a reculé à 9 %, après le sommet de 13,7 % atteint au mois de mai.

La performance de création d’emplois du mois dernier a été supérieure aux attentes.

Les analystes sondés par la firme Refinitiv attendaient la création de 156 600 emplois et un taux de chômage de 9,7 %.

L’emploi a augmenté dans toutes les provinces en septembre, sauf au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard, et les hausses les plus marquées ont été enregistrées en Ontario et au Québec.

Parmi les quatre provinces les plus peuplées du pays, l’emploi était le plus près des niveaux de février au Québec (-2,6 .

Au Québec, l’emploi a progressé de 77 000 (+1,8 %), après avoir augmenté de 630 000 au cours des quatre mois précédents.