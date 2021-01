wowwa via Getty Images

La pandémie a forcé une réorganisation massive du marché du travail, rebrassant les cartes des emplois les plus en demande au pays. Pour orienter ceux qui visent un changement de carrière en 2021, Randstad livre mardi une mise à jour des secteurs qui auront le plus besoin de main-d’oeuvre cette année.

Si vous avez des compétences liées au commerce électronique, à l’informatique, à la sécurité et aux soins de santé, 2021 vous sourit, indique l’agence spécialisée en ressources humaines.

Les rôles qui se développeront le plus rapidement reflètent l’augmentation des achats en ligne, le passage au travail à distance, le besoin de professionnels de la santé qualifiés, ainsi que le renforcement des précautions et des mesures sanitaires sur les lieux de travail de tous types.

Les infirmiers(ères) sont sans surprise parmi les professionnels les plus recherchés, la pandémie exacerbant la pénurie. Suivent de près les experts des TI, technologies de l’information, et gestionnaires de projets en raison notamment de la vive croissance du commerce virtuel et de toute la logistique opérationnelle que ça implique.