«Quelle serait la meilleure manière de fracasser cette charmante assiette au ton misogyne et sexiste ? Commentez votre suggestion ci-bas, je choisirai parmi les options les plus populaires!» a-t-elle écrit sur sa page Facebook mardi après-midi.

«Dans un canon à patates, contre un mur de brique!» suggère un internaute, alors qu’un autre propose qu’une jeune fille la fracasse à l’aide d’une massue sur laquelle on écrirait «OK Boomer».

Évidemment, plusieurs internautes ont suggéré à la politicienne - qui possède deux carabines - d’utiliser l’assiette comme cible de tir. Mais d’autres ont fait preuve de beaucoup plus d’imagination.

«Elle me donne envie d’y faire caca et de servir le tout à son auteur. Avec le sourire et un “Bon appétit!”, quand même!», lance également une femme.

Jusqu’à présent, le commentaire le plus populaire propose d’en faire don au Robin des bois. L’organisme à but non-lucratif montréalais dispose d’une «salle de défoulement» où il est possible, moyennant un don de 5$, de briser une assiette. Elle pourrait y être mise aux enchères afin de recueillir des fonds pour des organismes, suggère Jérémie Vachon.

Relique du passé

Si plusieurs ont participé au «concours» lancé par la députée, nombreux sont ceux qui s’opposent à la destruction de l’assiette.

«Faire disparaître un objet du passé ne changera pas le passé. Par contre on peut s’en servir pour faire de l’éducation auprès des générations futures!» souligne un de ses abonnés.

«Tu la gardes et tu la places dans ton bureau à Québec. Tu la mets dans une place bien voyante et tu t’en sers comme motivation considérant que la problématique est encore bien en vie», suggère par exemple un autre internaute.

«L’historienne en moi me dit que c’est une pièce d’histoire incroyable pis qu’on devrait peut être conserver ça... pis après y a la féministe en moi qui suggère la massue!» muse quant à elle une citoyenne.

L’histoire ne dit pas si la députée a trouvé l’assiette après un ménage à la Marie Kondo dans son sous-sol, mais on a bien hâte de savoir ce qu’elle va en faire!