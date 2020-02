Émilie Perreault: voir l’art comme «plein de petites thérapies»

La deuxième saison promet très certainement des moments forts, elle aussi. Dans le premier épisode, que nous avons pu visionner, on raconte la très touchante histoire de Rosanna, arrivée d’Uruguay en 2011, et qui a appris à parler le français grâce à Unité 9. La dame, qui travaillait dans une bibliothèque, est tombée par hasard sur des DVD de la série de Danielle Trottier, et elle a reconnu sa propre maman, décédée de nombreuses années auparavant, en Guylaine Tremblay.

La première saison racontait des histoires marquantes. On se souviendra entre autres de celle de Suzanne Prince , fille du camionneur Gilbert Prince, mort dans l’explosion de son camion-citerne sur l’autoroute 40 en 2016. Elle avait été chamboulée par la pièce de théâtre 887, de Robert Lepage, une oeuvre pour laquelle son papa lui avait offert des billets, et qu’elle est allée voir quelques semaines après sa mort.

Bon, évidemment, le but n’est pas de nous faire pleurer, assure celle qui a été chroniqueuse culturelle pendant six ans à l’émission de radio matinale de Paul Arcand.

«Quand on prend conscience du pouvoir que l’art a dans notre vie, ça devient très émouvant, croit la journaliste culturelle. On se rend compte qu’on a de l’art à proximité, que ce sont de petites thérapies vraiment accessibles. Et aussi, je crois que ça touche directement notre humanité: ça fait du bien de voir des beaux humains. Nous sommes dans une époque un peu cynique, et voir un artiste complètement dédié comme ça, avec quelqu’un du public vulnérable... ça vient toucher une corde sensible.»

«Le plus beau cadeau que je peux recevoir, c’est que quelqu’un me dise: “merci d’avoir parlé de cette pièce, je suis allé la voir et j’ai adoré”, indique-t-elle. Je me suis dit: si moi je ressens ça, j’imagine que pour les artistes, ça doit être encore plus grand.»

«La musique est devenue son refuge, raconte Émilie Perreault. C’est un gars qui faisait des triathlons, et n’écoutait pas du tout de musique classique… Et c’est à ce moment qu’Alexandra Stréliski est arrivée dans sa vie.»

«Des fois, je me pince: wow, c’est ma job, je vis ces moments-là! Il y a d’autres moments, surtout dans les entrevues en solo, ou c’est plus difficile. Des fois, je pleure, et c’est correct. Si j’étais un robot, ça ne marcherait pas non plus. Il faut juste que je ne pleure pas plus qu’eux, c’est ce que je me dis!»

Le moment où les deux femmes se rencontrent et se serrent dans leurs bras est d’ailleurs tellement émouvant… qu’Émilie Perreault ne savait plus où se mettre, se rappelle-t-elle en riant.

L’art a toujours été important dans la vie d’Émilie Perreault. Et selon elle, on ne réalise pas à quel point la musique, le cinéma ou le théâtre peuvent avoir des bienfaits pour notre santé mentale.

«Pendant six ans, quand je travaillais pour l’émission du matin, je me levais à 4h du matin et je me couchais à 22h. Les gens me demandaient: “comment tu fais?” Et pourtant, j’étais profondément heureuse. Maintenant, avec le recul, je me rends compte que voir autant de spectacles m’aidait vraiment à conserver une santé mentale. Me faire raconter des histoires comme ça, c’était comme plein de petites thérapies à mon insu.»

Le journaliste croit d’ailleurs qu’on gagnerait, comme société, à développer une notion de «santé culturelle».

«Le cinéma, par exemple, ce n’est pas juste un loisir, je crois que ça nous fait du bien d’une façon plus profonde. Et malheureusement, c’est souvent la première chose qui va sauter quand on manque de temps; mais c’est peut-être une habitude que tu devrais garder, elle est beaucoup plus salvatrice que tu penses.»

Lorsqu’on lui demande quelle est son oeuvre utile à elle, Émilie Perreault répond qu’elle en a plusieurs. La pièce de théâtre Variations énigmatiques, d’Éric Emmanuel Schmitt… et à peu près toute l’oeuvre de P!nk, depuis son premier album, qui est le premier disque que la jeune Émilie s’est achetée elle-même. Alexandra Stréliski a aussi une place très importante dans sa vie, puisqu’elle a beaucoup écouté sa musique pendant sa grossesse, et même pendant son accouchement.

«Encore aujourd’hui, mon fils est très réactif à cette musique. Quand je mets ça, il s’endort. Au point où maintenant, il me dit: “oh non, maman, pas ça!” parce qu’il sait que ça va l’endormir!»

La deuxième saison de Faire oeuvre utile commence ce vendredi, à 20h, sur les ondes d’Artv (mais n’est pas disponible en rattrapage). La première saison est disponible sur Ici tou.tv.

