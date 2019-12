Émilie Bierre dit au revoir à la décennie d'une manière touchante

La jeune comédienne Émilie Bierre a profité du dernier jour de l’année pour faire une petite rétrospective de 2019, et même de la décennie, puisque cela fait maintenant dix ans que la jolie blonde illumine nos petits et nos grands écrans.

A post shared by Emilie Bierre (@emiliebierreofficial) on Dec 31, 2019 at 5:54am PST

View this post on Instagram

La jeune actrice, maintenant âgée de 15 ans, a publié une photo d’elle sur Instagram à ses débuts dans le métier, avec ses petites joues toutes rondes et son visage d’ange, et une autre photo actuelle – la transformation est assez impressionnante. Elle précise que 2019 a été particulièrement intense pour elle.

«10 ans à réaliser mon rêve de fillette. La petite Milie n’aurait jamais pensé se retrouver ici 10 ans plus tard et la grande Milie d’aujourd’hui se voit infiniment reconnaissante de tout ce qui se présente.»

Celle qu’on a connue dans Les beaux malaises a carrément grandi sous l’oeil du public québécois. Et elle est très reconnaissante de tout ce qui lui arrive.

«J’ai à mes côtés une famille incroyable qui m’aide à me réaliser jour après jour et qui me permet de garder les pieds sur terre, en plus d’humains en or qui me soutiennent dans ce que je souhaite accomplir», ajoute-t-elle.

On lui souhaite que 2020 soit aussi réjouissante!