Emilia Clarke a dit non à «50 nuances de Grey» après son expérience de la nudité dans «GoT»

Dans “Game of Thrones” Emilia Clarke est apparue nue à plusieurs reprises. Et elle n’est pas prête d’oublier cette expérience et surtout les réactions qui en ont découlées: c’est d’ailleurs ce qui l’a amené à refuser un rôle dans la saga de “50 nuances de Grey”.

Dans une interview accordée à The Hollywood Reporter, l’interprète de Daenerys Targaryen a confié qu’elle avait refusé de jouer le rôle d’Anastasia Steele, personnage principale de la trilogie.

“Sam (Taylor-Johnson, la productrice) est une magicienne. Je l’adore, et je pense que sa façon de mettre en scène est magnifique. Mais la dernière fois que je me suis mise nue devant une camera, c’était il y a longtemps, et ça reste la seule question que l’on me pose toujours parce que je suis une femme”, a-t-elle déclaré, se disant “cataloguée à vie”.

“C’est ennuyant au possible, et ça me fatigue, parce que je l’ai fait pour correspondre au personnage. Je ne l’ai pas fait pour que les gens regardent mes seins, pour l’amour du ciel!”

A plusieurs reprises, Emilia Clarke a évoqué son rapport à la nudité face à la caméra. Après une première apparition dénudée lors de la première saison de “GoT”, une doublure avait été embauchée pour certaines scènes. Toutefois, la Khalessi avait également accepté d’en tourner une partie.

“Dans la comédie dramatique, je suis parfaitement à l’aise avec une scène de nu si elle met en valeur une histoire ou si elle est tournée pour ajouter de la profondeur au personnage. Parfois, des scènes explicites sont nécessaires et ont du sens. Si c’est du nu gratuit, alors je discuterais avec le réalisateur pour le rendre plus subtile”, expliquait-elle ainsi en septembre 2015 sur Instagram.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.