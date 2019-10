Émile Bilodeau met un pied dans l'âge adulte avec «Grandeur mature»

Vous aurez compris que pour Émile Bilodeau, «adulte» ne signifie pas «plate». Car celui qui considère que sa pensée et ses opinions ont évolué au cours des dernières années n’a pas hésité à se costumer en Robin des Bois (dans le vidéoclip de sa chanson homonyme) pour encourager les jeunes de sa génération à s’écouter et leur rappeler qu’ils ont le droit de s’amuser, même s’ils ne sont pas certains du métier qu’ils veulent exercer «plus tard».

Il avait à peine 20 ans quand ses chansons «J’en ai plein mon cass» et «Ça va» ont pris d’assaut les radios. Trois ans plus tard, il a l’impression d’avoir vieilli et nous offre un opus un peu plus mûr... sans que le p’tit gars joyeux ne soit effacé pour autant. Le HuffPost Québec a rencontré Émile Bilodeau à l’occasion de la sortie de son deuxième album, Grandeur mature.

Le Émile adulte, il trippe encore sur Pierre Falardeau et sur Dédé Fortin, mais il n’a plus peur de scander haut et fort qu’il est souverainiste.

«On dirait que ça s’est précisé, je nomme plus les choses, j’ai des positions plus assumées aussi.»

«J’ai voulu comparer le destin des millénariaux à un gars qui est né Robin des Bois et qui va mourir Robin des Bois... C’est le fun de se dire: on a cette possibilité-là, nous, de pouvoir changer d’idée. Il ne faut pas voir l’éducation comme une perte de temps.»

Sur la pochette de Grandeur mature, Émile Bilodeau tient d’ailleurs une épée.

«J’ai vraiment cette sensation d’aller me battre, d’aller au batte, d’aller en entrevue et de parler de souveraineté... ça ne me fait plus peur», tranche-t-il.

«Québécois c’est joli, québécois c’est concis, et crois-moi c’est con si on ne devient pas un pays», chante-t-il d’ailleurs à la fin de Ton nom.

Danser et réfléchir

«Je veux faire du bien avec cet album-là, résume-t-il. Je veux faire danser, mais aussi réfléchir.»

On doit avouer que le pari est assez réussi. Le jeune adulte nous parle inévitablement d’écoanxiété, de politique, d’inclusion, de ses réflexions sur l’avenir... Mais à travers ces thèmes sérieux, il y a quand même quelques tounes plus absurdes comme Échec et mat ou Ton nom. Et surtout, les mélodies et les riffs de guitare d’Émile Bilodeau sont toujours aussi accrocheurs (on vous met au défi de ne pas chantonner Robin des Bois pendant quelques heures après avoir appuyé sur «Play» ci-dessous). Le tout, supervisé et réalisé encore une fois par le grand Philippe B., dont le jeune Émile avoue s’inspirer pour sa sagesse et son expérience.