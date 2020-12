L’interprète de Vanya Hargreeves dans la série Netflix The Umbrella Academy et de Juno dans le film à succès du même nom s’est affiché publiquement comme personne trans, ce mardi 1er décembre, annonçant qu’il porterait désormais le nom d’Elliot Page.

«Je veux vous faire savoir que je suis une personne trans, mes pronoms sont il/ils et mon nom est Elliot. Je me considère chanceux de pouvoir écrire ceci. D’être ici. D’entamer ce nouveau chapitre de ma vie», a écrit le principal intéressé, par l’entremise de son compte Instagram.

Dans son message, Elliot Page a également pris le temps de rendre hommage aux membres de la communauté trans qui l’ont inspiré à assumer pleinement qui il est.

«Merci pour votre courage et votre générosité, et merci de travailler sans cesse pour rendre ce monde plus inclusif et compatissant», a-t-il poursuivi.

Il admet toutefois que ce moment de joie immense vient inévitablement avec une part de peur, mettant en lumière la discrimination et les gestes et les propos violents avec lesquels doivent composer les personnes trans sur une base quotidienne.

«J’aime être une personne trans, et j’aime être queer. Et plus j’accepte qui je suis, plus je rêve, plus mon coeur grandit, et plus j’évolue. À toutes les personnes trans victimes de harcèlement, d’abus, de violence et de menaces, je vous vois, je vous aime, et je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour changer ce monde pour le mieux», a-t-il conclu.