Élise Guilbault honorée de retrouver (une fois de plus) les auteurs de «2 frères», 20 ans plus tard

Plus de 20 ans après avoir joué la mère d’un jeune homme taxé et influencé, dans la mythique série télé 2 frères , Élise Guilbault retrouve en quelque sorte ce rôle de mère qui cherche à aider son fils de la meilleure manière qui soit. La série Mon fils , disponible sur Club illico depuis peu, représente sa cinquième collaboration avec le prolifique duo d’auteurs Michel d’Astous et Anne Boyer.

Élise Guilbault est convaincue que cette série sera un véritable «événement», et qu’elle nous aidera à prendre conscience des préjugés que nous avons envers cette maladie mentale assez méconnue.

«Quand quelqu’un a le cancer et qu’il est en rémission, on ne l’appelle pas un cancéreux. Quand quelqu’un a une maladie mentale comme la schizophrénie, et que son état est stable parce qu’il prend sa médication, on l’appelle encore un schizophrène. C’est tout ça qu’on met en lumière. Et aussi qu’il y a de l’espoir pour ces gens qui, malheureusement, se battent.»

«Je me sens très privilégiée»

On l’a beaucoup vue au théâtre, à la télé, au cinéma… La talentueuse comédienne fait partie de notre paysage culturel depuis près d’une trentaine d’années, maintenant, et elle se dit très privilégiée d’en faire toujours partie.

«On dit qu’une actrice qui travaille, c’est une femme heureuse. Et c’est vrai. J’insiste pour dire cette phrase, parce que ça adonne que je suis une femme, mais se sentir désirée, sentir qu’on a encore quelque chose à dire, c’est important.»

«Avoir commencé des conversations il y a longtemps, comme j’ai fait avec Michel et Anne, mais aussi avec Bernard Émond, André Brassard, Danielle Trottier... c’est extraordinaire, quand les choses perdurent, qu’on a ensemble encore quelque chose à dire, qu’on peut encore réinventer le monde.»

Les six épisodes de Mon fils sont disponibles sur Club illico.