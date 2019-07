The One And Only Shop

Après avoir lancé de populaires lignes de maillots et de sous-vêtements, l’entrepreneure-influenceuse vedette Elisabeth Rioux dévoile sa toute nouvelle marque de vêtements Wolfpack. La Québécoise en a fait l’annonce mardi à ses 1,8 million d’abonnés sur Instagram en expliquant avoir finalement flanché à la demande de ses fans, malgré ses réticences à lancer sa propre «merch».

«Je voulais quelque chose de mode qui ne serait pas un t-shirt avec mon nom dessus. Je ne sais pas, je ne veux juste pas traiter personne comme des fans, comme je considère tous mes supporters comme des membres de ma famille», écrit-elle. Seules deux pièces ont été mises en vente pour l’instant : un t-shirt et un sweat à capuche en tie and dye noir et blanc.Tous les morceaux sont imprimés et blanchis à la main, leur procurant une certaine unicité. Pourquoi Wolfpack? C’est le surnom que la femme d’affaires donne à sa petite famille composée de son copain Bryan, ses chiens Royce, Luna et Maylie ainsi que ses fans. Elle insiste sur Instagram : «J’aime le concept de “la force du loup lui vient de la meute“. Nous sommes le Wolfpack, nous sommes plus forts ensemble.»

Les fans finis d’Elisabeth se sentiront d’autant plus liés à elle en apprenant que la manche du coton ouaté arbore le même tatouage que l’influenceuse et son amoureux ont sur l’avant-bras.