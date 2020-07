Élisabeth Rioux vous demande de ne plus critiquer le prénom de sa fille

A post shared by Elisabeth Rioux 👙 (@elisabethrioux) on Jul 19, 2020 at 1:50pm PDT

L’influenceuse et femme d’affaires a partagé la nouvelle sur Instagram avec fierté et joie, mais au vu des nombreux commentaires négatifs, elle a décidé de réagir avec cette publication.

«[...] nous ne vous demandons pas votre avis, si vous ne l’aimez pas, gardez-le pour vous ou parlez à vos amis en privé. Nous avons eu des commentaires vraiment méchants quand nous l’avons dit et honnêtement, nous ne nous en soucions plus. Elle est comme un loup mignon, mais fort et dur à cuire. Elle ne se soucie pas non plus de votre opinion. Ça ne vaut pas la peine de nous le dire parce que quoi qu’il arrive nous n’allons pas changer son nom! Merci :)»