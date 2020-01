Elisabeth Rioux enceinte de son premier enfant

Elisabeth Rioux a annoncé à ses quelque 1,8 million d’abonnés qu’elle était enceinte de son premier enfant, ce mercredi 15 janvier.

Question de faire les choses en grand, l’influenceuse a partagé quelques clichés par l’entremise de son compte Instagram, sur lesquels elle apparaît aux côtés de son amoureux, Bryan McCormick, et de leurs trois chiens. On y voit la principale intéressée tenir dans une main son téléphone pour prendre lesdits clichés, et dans l’autre les photos de son échographie.

Le tout en plus d’une vidéo YouTube, qui avait déjà été visionnée près de 130 000 fois au moment de publier ces lignes.

En légende, Elisabeth Rioux explique à quel point il a été difficile pour le couple de garder le secret pendant presque quatre mois, rendant également hommage à sa douce moitié, déclarant notamment qu’«il sera le meilleur père sur terre».

«Tu étais tellement désiré, nous t’attendions depuis si longtemps et nous sommes tellement heureux que tu seras enfin parmi nous, en juillet 2020», a-t-elle renchéri.