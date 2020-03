Elisabeth Moss réagit aux rumeurs selon lesquelles elle serait la nouvelle Mme Cruise

Mais bien sûr, les «faits» des tabloïds étaient complètement fictifs. Moss a remis les pendules à l’heure lors d’une récente apparition dans Watch What Happens Live with Andy Cohen.

Deux scientologues de renom à Hollywood, les acteurs ont souvent été associés l’un à l’autre dans des articles au fil des années. Les spéculations à propos de leur possible fréquentation ont atteint un point culminant lorsque OK Magazine a publié un article à leur sujet, se basant sur une photo de Cruise dans laquelle il se rapproche d’une mystérieuse blonde.

«En fait, j’étais confuse et j’ai aussi reçu des textos de gens qui disaient: “Je ne savais pas, pourquoi ne me l’as-tu pas dit?” Juste de la confusion de la part de mes amis, mais surtout en se moquant de ça, car ils savaient évidemment que ce n’était pas vrai.»

La star de The Handmaid’s Tale a dit qu’elle avait même vu la présumée photo d’elle et de Cruise ensemble, mais qu’elle avait immédiatement su qu’elle n’était pas la femme en question.

«Et puis je l’ai vue sur la couverture d’un des magazines à potins et je me suis dit: “Je n’ai jamais eu cette coupe de cheveux”», a-t-elle ajouté. «C’était censé être une photo de nous deux et je me disais: “Je n’ai jamais coiffé mes cheveux comme ça. Ce n’est clairement pas moi.”»

Moss, qui a été élevée au sein de la scientologie, est restée relativement discrète sur ses croyances, mais a répondu à des questions sur la pertinence de celles-ci pour la religion oppressive représentée dans la série dramatique Hulu dans laquelle elle joue.

«Je ne peux parler que de mon expérience et de mes convictions personnelles», a-t-elle déclaré l’an dernier au Daily Beast, ajoutant qu’elle était une féministe sans faille et une défenseure des droits LGBTQ. «L’une des choses auxquelles je crois est la liberté d’expression. Je crois qu’en tant qu’humains, nous devons pouvoir critiquer les choses. Je crois à la liberté de la presse. Je crois que les gens doivent pouvoir exprimer leurs propres opinions. Je ne veux jamais retirer ça à personne, car c’est vraiment très important pour moi.»

Elle a ajouté: «En même temps, j’espère que les gens s’instruisent par eux-mêmes et se forgent leur propre opinion, comme moi.»

Et quant à savoir avec qui elle sort, Moss a parlé d’une «personne spéciale» - sans nom - dans une entrevue accordée à Marie Claire l’année dernière, confirmant qu’elle avait bien un petit ami.

L’actrice a également été mariée avec Fred Armisen, un ancien de «Saturday Night Live».

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l’anglais.

À VOIR AUSSI: Elisabeth Moss demande conseil à Meryl Streep pour l’aider à préserver sa vie privée!