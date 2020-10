Des élèves mi'kmaq se sentent mis de côté par une décision du Nouveau-Brunswick

maroke via Getty Images

LISTUGUJ, Qc — Une communauté mi’kmaq du Québec se demande pourquoi ses élèves ne peuvent plus se rendre au Nouveau-Brunswick où se trouve leur école secondaire.

Environ 100 élèves de la Première Nation de Listuguj traversent un pont vers Campbellton, au Nouveau-Brunswick, chaque jour de la semaine pour assister à leurs cours à l’école secondaire Sugarloaf.

Mais tout a changé la semaine dernière lorsque les autorités sanitaires du Nouveau-Brunswick ont imposé de nouvelles restrictions de déplacement dans et autour de Campbellton à la suite d’une hausse des cas de COVID-19 dans la région. Mercredi, la région comptait plus de 35 cas actifs.

L’un de ces cas a été confirmé à Sugarloaf et l’école a fermé ses portes vendredi. Et tandis que les élèves du Nouveau-Brunswick devraient retourner à l’école jeudi, ceux de la Première Nation de Listuguj et de la région voisine de Pointe-à-la-Croix devront poursuivre leurs études à distance.

Le chef Darcy Gray dit avoir réagi à la nouvelle avec «choc et incrédulité».

«Est-ce parce que nous sommes des Mi’kmaq, ou est-ce à cause d’une autre circonstance qui leur permet de nous écarter un peu plus facilement?», a-t-il demandé. «C’est la question que (les élèves) se posent et je pense que c’est la question que nous posons en tant que communauté.»