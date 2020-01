Nous n'élevons ni une fille, ni un garçon, nous élevons notre enfant

Ses neuf premiers mois d’existence dans mon ventre ont donc laissé libre cours à toutes ces possibilités et, le jour J, après plus de 40 heures de travail, mon mari et moi étions tellement sous le choc lorsque notre bébé de quatre kilos a finalement décidé de pointer le bout de son nez que nous n’avons pas tout de suite demandé à la sage-femme son sexe biologique, le cordon ombilical occultant la région génitale.

Nous avons commencé par refuser de connaître son sexe biologique (et non le genre: comme me l’a rappelé un médecin, le genre est une identité que l’on adopte) avant l’accouchement. Ce qui m’a obligée, pendant ma grossesse, à rappeler à plusieurs professionnels de la santé de ne pas me le dévoiler.

Mon choix parental consiste à ne pas enfermer mon enfant dans le carcan de la binarité rose contre bleu. Il n’est pas lié à un événement particulier mais a mûri au fil du temps. Mon mari et moi souhaitons lui donner le plus d’options possibles dans la vie.

Élevée du côté “rose” de la binarité, avec petits nœuds dans les cheveux, bas à volants, robes, cours de danse classique et de gymnastique, j’essaie, en tant que mère, de ne rien reproduire de tout cela. Je sais que je ne fais comme la plupart des parents mais la manière d’éduquer les enfants est propre à chacun et doit être respectée.

Depuis, il a recours à “mi vida” (“ma vie”) pour transmettre ce même sentiment de joie pure et d’amour inconditionnel qu’il a ressenti ce jour-là. Cette conversation en a engendré d’autres sur la réaction à adopter face aux mots des autres et aux cadeaux de naissance (parfois genrés) que nous avons reçus.

Pendant un an et demi, notre projet d’élever un enfant sans sombrer dans les stéréotypes sexistes a principalement tourné autour de ses vêtements. J’ai passé des heures à souffrir dans les boutiques pour enfants ou sur les sites de vente en ligne avant de me résoudre à faire mes emplettes aux rayons “fille” et “garçon”.

Lors d’un passage chez feu Toys ‘R Us (on nous avait offert une carte-cadeau), j’ai fait plusieurs fois le tour du rayon de vêtements pour bébé dans l’espoir de trouver quelque chose qui ne soit ni rose, ni bleu, ni blanc, ni gris. Des couleurs qui, non seulement, sont loin d’être neutres mais se révèlent aussi très salissantes.