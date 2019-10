Élections: un résultat similaire pour le vote des élèves canadiens

Élections Canada est fier d’avoir rendu possible le #VoteÉtudiantCanada 2019!

Plus de 1,1 million d’élèves du primaire et du secondaire ont participé. Pour les résultats : https://t.co/9w3VP03hml#educan#PoliCan#CestNotreVotepic.twitter.com/ETFvFk20jU