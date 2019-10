Élections: les Canadiens sont appelés aux urnes

Les premiers bureaux de vote ont ouvert à Terre-Neuve et Labrador, à 7h30 (heure de l’est). Dans un pays qui s’étale sur six fuseaux horaires, les derniers électeurs voteront en Colombie-Britannique jusqu’à 22h (heure de l’est).

Le chef libéral et le chef conservateur ont passé les dernières semaines à dire que le choix se fera entre ces deux partis pour élire le prochain gouvernement.

M. Scheer s’est insurgé contre une telle perspective, accusant M. Trudeau de négocier en coulisses avec le NPD pour se maintenir au pouvoir même si son parti perd dans les urnes.

Le chef du NPD Jagmeet Singh a réussi à obtenir du soutien de la part de certains électeurs progressifs, et le Bloc québécois a connu une montée de popularité au Québec, ce qui pourrait nuire aux chances qu’un gouvernement majoritaire soit élu et permettre à l’un de ces deux partis de détenir la balance du pouvoir.

Elizabeth May espère que son Parti vert pourra profiter de ses récents succès à l’échelle provinciale et obtenir ainsi plus de sièges à la Chambre des communes.

Et Maxime Bernier, qui a passé la majeure partie de la campagne à essayer de protéger son propre siège en Beauce, saura si son Parti populaire du Canada deviendra un véritable mouvement ou un feu de paille.

Verdict lundi soir.

- Avec des informations de La Presse canadienne.