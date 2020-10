Les libéraux remportent les deux élections partielles à Toronto, dont l'une de justesse

Dans Toronto-Centre, la journaliste de télévision Marci Ien s’est accrochée pour les libéraux et elle l’a emporté par plus de 2000 voix devant la nouvelle cheffe du Parti vert, Annamie Paul.

Les deux circonscriptions — Toronto-Centre et York-Centre — étaient considérées comme étant des bastions libéraux de longue date, mais les libéraux de Justin Trudeau ont fait face à une opposition coriace.

Mme Paul peut toutefois se consoler puisqu’elle a obtenu 32,7% des voix. Lors de la dernière élection générale, Mme Paul n’avait obtenu que 7% des voix, mais son nouveau titre de cheffe l’a sans doute aidé à bonifier ses appuis.

La course a été beaucoup plus serrée dans York-Centre. Le Parti libéral et le Parti conservateur ont pris la tête à tour de rôle tout au long du dépouillement.

C’est finalement la libérale Ya’ara Saks qui a gagné le siège aux Communes avec 45,7% des voix comparativement à 41,8% pour le conservateur Julius Tiangson.

La présence du chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, a possiblement joué en faveur des libéraux. Celui qui a perdu son siège en Beauce, lors des dernières élections fédérales, a récolté 642 voix, soit 3,6% des votes totaux.