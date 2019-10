Les conservateurs n'ont pas obtenu les résultats espérés au Québec et au pays

Les députés sortants Alupa Clarke (Beauport-Limoilou) et Sylvie Boucher (Beauport-Côte-de-Beaupré-le d’Orléans-Charlevoix) sont en danger dans leurs circonscriptions respectives.

Les conservateurs espéraient également faire des gains dans la région de Québec, mais les libéraux Joël Lightbound (Louis-Hébert) et Jean-Yves Duclos (Québec) semblent en voie d’être réélus.

Les têtes d’affiche du Parti conservateur au Québec, comme Gérard Deltell (Louis-Saint-Laurent), Alain Rayes (Richmond-Arthabaska) et Steven Blaney (Bellechasse_Les Etchemins_Lévis), ont été réélues sans trop de difficultés.

La montée du Bloc québécois donne des sueurs froides aux conservateurs, qui voient leurs espoirs s’étioler dans plusieurs régions du Québec, dont le Saguenay-Lac-Saint-Jean et les banlieues de Montréal.

À Trois-Rivières, où les conservateurs ont fondé beaucoup d’espoir, une course à trois enlevante s’annonçait entre l’ancien maire Yves Lévesque et ses rivales libérale et bloquiste.

Au rassemblement électoral des conservateurs à Regina, en Saskatchewan, les partisans avaient la mine basse devant la perspective d’un gouvernement libéral minoritaire.

Des cris de joie ont fusé lorsque leur chef, Andrew Scheer, a été réélu pour un sixième mandat dans Regina-Qu’Appelle. Idem en voyant l’avance du conservateur, Michael Kram, devant le ministre libéral Ralph Goodale en Saskatchewan.

En matinée, M. Scheer avait fait campagne avec M. Kram afin de “faire sortir le vote” et de défaire M. Goodale, le député vétéran des 26 dernières années.