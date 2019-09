Élections fédérales: l'économie plus importante que l’environnement, selon un sondage Léger

Les fortes préoccupations des partis politiques à propos de l’achat de l’oléoduc Trans Mountain, de la politique de la taxe carbone et des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre laissaient sous-entendre que l’environnement serait la question de l’urne de la campagne électorale. Mais, un sondage Léger mené pour Le Devoir montre que ce serait plutôt « l’économie et les taxes » qui influenceront les électeurs le 21 octobre prochain.

C’est ce qu’ont répondu 43% des 2153 répondants du sondage devant quatre choix de réponses. L’environnement et la lutte contre les changements climatiques ne suivent pas de très près. Ils arrivent plutôt au troisième rang avec 16% seulement, derrière les enjeux sociaux et l’aide aux plus démunis avec 19% des répondants. En dernière position se classent l’immigration et l’identité avec un maigre 7%.

Mais si l’environnement préoccupe les jeunes, 35% des répondants âgés de 18 à 34 ans ont tout de même placé l’économie en première position suivie de l’environnement en deuxième position, avec 26%. Or, pour les répondants québécois de la même tranche d’âge, de 18 à 34 ans, l’environnement bascule au premier rang avec 34% tandis que l’économie prend place en deuxième position avec 24%.

Au Québec, selon 1028 répondants, l’économie demeure l’enjeu principal avec 36%, mais l’environnement monte en deuxième place avec 21% alors que les enjeux sociaux descendent au troisième rang avec 20%.