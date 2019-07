Le DGE recommande de ne pas déplacer le jour du scrutin

Le directeur général des élections du Canada estime que la date du scrutin prévu cet automne ne devrait pas être déplacée à cause d’une fête juive, compte tenu du peu de temps qu’il reste d’ici là.

Les élections fédérales doivent avoir lieu au plus tard le 21 octobre en vertu de la loi, ce qui tombe cette année en même temps qu’une fête juive connue sous le nom de Chemini Atzeret, pendant laquelle les juifs pratiquants ne sont pas autorisés à travailler, à conduire et même à écrire. Les juifs pratiquants qui feraient partie de l’équipe de campagne d’un candidat ne pourraient pas non plus faire du bénévolat cette journée-là.

Élections Canada avait fait l’objet de pressions pour changer le jour du scrutin, mais avait décidé de le maintenir compte tenu de l’imminence des élections, ce qui avait donné lieu à une demande de révision judiciaire devant la Cour fédérale.

La semaine dernière, le tribunal a ordonné au directeur général des élections, Stéphane Perrault, de réexaminer sa décision et de fournir “une justification qui reflète un juste équilibre” entre les droits des électeurs, garantis par la Charte canadienne des droits et libertés, et les objectifs de la Loi électorale.

Après avoir “soigneusement étudié la question” et mené des consultations, M. Perrault conclut lundi qu’“il n’est pas souhaitable de changer la date de l’élection générale à un stade aussi avancé”.

Le directeur général des élections conclut que, “compte tenu de l’intégralité du mandat que me confère la Loi et du stade avancé du cycle électoral, il ne serait pas dans l’intérêt public de recommander un changement de la date de l’élection générale”.