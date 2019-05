L'extrême droite et les Verts, grands gagnants des élections européennes

Selon Mme Le Pen, les résultats ont confirmé «la nouvelle division entre les nationalistes et les mondialistes» en France et ailleurs.

BRUXELLES — L’ extrême droite et les Verts sont probablement les familles politiques ayant plus bénéficié des élections européennes les plus disputées depuis plusieurs décennies.

Chesnot via Getty Images Marine Le Pen et le Ralliement national ont obtenu 24,75 % des suffrages exprimés.

En Allemagne, les estimations laissaient prévoir un recul important du parti de la chancelière Angela Merkel et de ses partenaires de la coalition au pouvoir au profit des Verts et de l’extrême droite.

En Grande-Bretagne, les premiers résultats étaient de bonnes augures pour le Parti Brexit, partisan de la sortie du pays de l’Union européenne, et son chef Nigel Farage.

Dans le nord-est de l’Angleterre, la première région à avoir annoncé ses résultats, ce parti récemment fondé obtient 39 pour cent des votes, au détriment des travaillistes qui n’ont pu faire mieux que 19 pour cent, une dégringolade de plus de 17 points. Les libéraux-démocrates, qui sont favorables à l’Europe, a plus que doublé son score, allant chercher 17 pour cent des suffrages.

Selon un porte-parole du Parlement européen, le taux de participation a atteint 50,5 pour cent, un sommet en 20 ans. Environ 426 millions de personnes pouvaient exercer leur droit de vote. Les résultats complets devraient être publiés au courant de la soirée.

À l’échelle du continent, le centre-droit et le centre-gauche ne semblaient pas être en mesure d’obtenir une pluralité de sièges au Parlement, ce qui pourrait ouvrir la voie à des négociations compliquées en vue de former un groupe majoritaire. Les écologistes pourraient détenir la balance du pouvoir, eux qui pourraient obtenir jusqu’à 19 sièges de plus. Ils ont fait bonne figure en France, en Allemagne et en Irlande.

«La vague verte s’est étendue dans toute l’Europe, et pour nous, c’est un résultat fantastique», a salué Ska Keller, la co-dirigeant du groupe au Parlement européen.

En Espagne, où la liste socialiste devance celle du Parti populaire, c’est l’élection de trois indépendantistes catalans, dont l’un est en prison et les deux autres en fuite, qui a retenu l’attention.