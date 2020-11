Élection présidentielle: Trump indique qu'il pourrait s'adresser à la Cour suprême

MANDEL NGAN via Getty Images

Donald Trump a revendiqué mercredi qu’il avait selon lui déjà gagné l’élection présidentielle, alors que les jeux sont loin d’être faits dans plusieurs États-clés et que Joe Biden reste en mesure de l’emporter.

“Honnêtement, nous avons gagné l’élection”, a déclaré le président républicain à Washington, tout en proclamant sa victoire dans des États toujours en jeu.

Évoquant une “fraude” sans livrer aucun élément concret, il a assuré vouloir saisir la Cour suprême, sans préciser sur quel motif. “Nous étions prêts à célébrer quelque chose de magnifique”, a-t-il encore affirmé dans une déclaration confuse et sans équivalent dans l’histoire moderne.

M. Biden s’est brièvement adressé à ses partisans réunis dans le Delaware afin de lancer un appel à la patience. L’élection “n’est pas terminée jusqu’à ce que chaque vote soit compté”, a-t-il avancé.

“Ce n’est pas ma place ni la place de Donald Trump de déclarer qui a gagné cette élection, a-t-il martelé. C’est la décision du peuple américain.”

L’élection se jouera fort probablement dans le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie, alors que le président sortant est en avance dans ces trois États dans la nuit de mardi à mercredi. Par contre, ces États doivent encore comptabiliser bon nombre de votes par anticipation et par correspondance, ce qui pourrait prendre une ou plusieurs journées.

À 3h du matin, selon les chiffres fournis par Associated Press, Biden récolte 238 grands électeurs contre 213 pour Trump. Ce dernier mène en Géorgie et en Caroline du Nord après plus de 94% des votes dépouillés.

Plus de mille manifestants anti-Trump ont convergé vers la place Black Lives Matter, à proximité de la Maison-Blanche, tard mardi, tandis que des centaines d’autres sont descendus dans les rues du centre-ville de Washington, bloquant parfois la circulation.

D’autres rassemblements ont également eu lieu de Seattle jusqu’à New York, mais aucun signe d’agitation n’a été rapporté dans les heures qui ont suivi la fermeture des bureaux de vote, malgré l’issue incertaine du scrutin.

