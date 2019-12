Élection dans Jean-Talon: la population s'est prononcée

THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

Au total, 10 candidats s’affrontaient pour devenir députés de Jean-Talon, mais la lutte s’est surtout cristallisée autour des candidates du PLQ et de la CAQ.

Si le Parti libéral du Québec (PLQ) perd Jean-Talon, il n’aura plus aucun député en dehors de l’Outaouais et de la région de Montréal.

Déjà, 20 pour cent des électeurs de ce quartier situé à l’ouest du centre-ville de Québec (Sillery, Sainte-Foy et Cap-Rouge) avaient voté par anticipation la semaine dernière.

Depuis, Mme Boutin, âgée de 40 ans, dirigeait le cabinet du ministre Éric Caire. Elle était auparavant conseillère au cabinet de relations publiques National. Elle a aussi participé à la fondation de Femmes Alpha, un site Web qui mise sur le leadership des femmes en affaires, en favorisant «l’essor de la femme numérique».

Le gouvernement Legault misait sur sa popularité dans les sondages, avec un très confortable taux de satisfaction de plus de 60 pour cent, de même que sur sa bonne performance dans la région de Québec lors du scrutin de l’an dernier pour ravir la forteresse libérale de Jean-Talon, réputée imprenable.

Bien conscient que le vent a tourné et qu’il ne peut plus rien tenir pour acquis, le PLQ n’a pas ménagé les efforts au cours des dernières semaines pour conserver Jean-Talon dans son giron, alors que députés et bénévoles ont ratissé le terrain sans relâche du début à la fin.

Circonscription de prestige pour les libéraux, Jean-Talon a toujours été représentée dans le passé par de grosses pointures, appelées à jouer un rôle-clé au Conseil des ministres, comme Philippe Couillard, Yves Bolduc, Gil Rémillard et Raymond Garneau, notamment.

Cette fois, le PLQ a fait le pari de miser sur une de ses candidates vedettes de l’élection de 2018, mais une figure qui demeure controversée, Gertrude Bourdon.