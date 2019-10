Élargir l'aide à mourir? La question du débat qui n'a laissé personne indifférent

«Promettez-vous aux électeurs, oui ou non, d’alléger la loi actuelle comme le recommande la juge Baudoin de la Cour supérieure, mais ce, bien sûr, sans créer d’embûches supplémentaires.»

La question de Lise Pigeon a fait mouche, au cours de la deuxième moitié du débat des chefs de jeudi soir.

C’est que cette dame de 63 ans avait d’abord expliqué sa situation sans détour, indiquant être atteinte de sclérose en plaques depuis près de 30 ans et d’arthrite rhumatoïde sévère depuis 12 ans. «Je ne marche plus, je souffre, je porte des culottes d’incontinence, j’ai des plaies de pression, et j’en passe», a-t-elle confié devant la caméra avant de présenter sa question.

«Je suis vraiment touchée par votre situation et je veux vous donner mes sympathies», a d’abord répondu Elizabeth May. La chef du Parti vert s’est alors engagée à changer cette loi pour permettre aux citoyens de choisir la façon et le moment de mourir dans la dignité.

«Ma réponse est oui, et merci infiniment d’avoir eu le courage de partager une question assez difficile et aussi votre histoire, aussi tellement difficile», a renchéri Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti démocratique. «C’est clair avec le jugement, au Québec, les critères sont trop limités et ça ne donne pas la dignité», a-t-il mentionné, avant d’assurer vouloir lui donner «plus de pouvoir d’avoir le droit de mourir dans la dignité».