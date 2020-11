Sirop contre la toux: plus marketing que science? Vrai

Par exemple, en 2007, une revue de littérature a soulevé un doute sur l’efficacité d’un des ingrédients, la codéine, longtemps considérée comme le suppresseur de toux par excellence. La codéine n’est en général pas plus efficace pour supprimer la toux que des placebos, pas plus d’ailleurs que ne l’est la dextrométhorphane, un autre ingrédient-clef.

Le manque de résultats établissant clairement les effets positifs des sirops contre la toux a conduit plusieurs associations et autorités médicales à émettre des réserves quant à l’utilisation de ces sirops, particulièrement chez les enfants de moins de 12 ans et chez ceux de 12 à 18 ans affligés d’affections respiratoires. Depuis l’automne 2009, les fabricants de produits contre la toux et le rhume doivent d’ailleurs indiquer que leur médicament n’est pas recommandé aux enfants de moins de 6 ans. Et pour cause, ceux-ci auraient trois fois plus de risques de subir des effets secondaires que les 6 à 12 ans. En Belgique, plusieurs marques de sirop ont même été retirées des tablettes au début de 2020.