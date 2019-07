Les écoles catholiques ont la cote... pas toujours pour la religion

Selon Frédéric Castel , chargé de cours au département des sciences de la religion de l’UQÀM et expert en sécularisation, environ un élève sur dix fréquentait une école confessionnelle en 2011, dernière année pour laquelle de telles données sont disponibles. Il s’agit d’une légère augmentation par rapport à 2001, et tout indique que le phénomène a continué à prendre de l’ampleur depuis.

D’autant plus que certaines des écoles les plus réputées du Québec sont de tradition catholique, comme le Collège Jean-de-Brébeuf , fondé par les Jésuites en 1928. Contactées par le HuffPost, plusieurs d’entre elles affirment avoir cessé les activités de nature religieuse comme la prière et la pastorale. Elles sont prisées par les élèves de toutes les confessions.

«Dans le cas des écoles catholiques, compte tenu qu’il y a un vaste réseau qui couvre le territoire non seulement des grandes villes mais de toutes les régions, on peut croire que l’augmentation n’est pas le fait que des seuls catholiques, mais qu’il y a présence dans ces écoles de gens issus d’autres religions. Parce que l’école est plus proche de chez eux, ou c’est la seule école privée qui est proche dans tel ou tel village par exemple», dit-il en entrevue.

La plus conservatrice - dans le sens de conservation des traditions - de ces établissements est l’ École Sainte-Famille . Elle a été fondée dans les années 1990 par la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X, un groupe qui rejette la modernisation entreprise au sein de l’Église catholique à partir du Concile Vatican II , dans les années 1960 et 1970.

«[À l’époque], beaucoup de monde se trouvent perdus, notamment des familles qui ne se retrouvent plus dans les changements. Et ces familles ont des enfants et ne savent plus vers qui se tourner. Les parents demandent à la fraternité des écoles pour que leurs enfants puissent recevoir un enseignement qui ne dissocie pas la foi et l’enseignement. Où la foi n’est pas quelque chose d’étrange dans la vie», affirme l’abbé Olivier Berteaux, directeur de l’École Sainte-Famille.

Dans cette école, certains cours sont donnés par des prêtres en soutane ou des religieuse en costume traditionnel. Une prière est prononcée au début et à la fin du cours, ainsi qu’au repas.

Et la messe se fait en latin, même si les élèves les plus jeunes ne parlent pas cette langue.

«Le latin n’est pas un obstacle à la compréhension qu’il y a un mystère. Au contraire, il est... c’est un vecteur qui nous rappelle en permanence qu’il y a quelque chose de mystérieux, sacré, qui nous dépasse»

Anne Théberge a inscrit deux enfants à l’école Sainte-Famille. Elle estime que la présence d’écoles confessionnelles est nécessaire.

«C’était important pour nous que l’école soit catholique. Mon mari et moi, on pratique à tous les jours et c’était à nos valeurs qu’on voulait transmettre à nos enfants», dit-elle en entrevue.

«Notre foi nous suit partout. Notre foi est partie intégrante de nous mêmes. Donc je ne vois pas l’intérêt ni la nécessité que l’école soit laïque», ajoute-t-elle.

Les religions en recul pour tous les groupes

La situation à l’École Sainte-Famille demeure marginale. Même que, selon M. Castel, de moins en moins de gens s’identifient à une religion donnée. Un phénomène qui touche toutes les religions et tous les groupes ethniques du Québec.