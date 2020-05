Écrasement d'un hélicoptère: les six membres des Forces armées canadiennes sont décédés

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau confirme que les six membres des Forces armées canadiennes qui se trouvaient à bord d’un hélicoptère militaire qui s’est écrasé mercredi en mer Méditerranée sont décédés.

«Aujourd’hui, suivant l’appel à mettre fin à la mission de recherche et de sauvetage, je me joins à tous les Canadiens pour pleurer la perte de six membres des Forces armées canadiennes dans l’accident de l’hélicoptère CH-148 Cyclone près de la Grèce, plus tôt cette semaine», a fait savoir le premier ministre par voie de communiqué, vendredi après-midi.

Le corps de la militaire Abbigail Cowbrough, de la Nouvelle-Écosse, a déjà été récupéré.

Deux autres militaires de la Nouvelle-Écosse, Brenden Ian MacDonald et Matthew Pyke, sont décédés, ainsi qu’un Québécois, le capitaine Maxime Miron-Morin, de Trois-Rivières, le capitaine Kevin Hagen de Nanaimo en Colombie-Britannique et le caporal-chef Matthew Cousins de Guelph, en Ontario.

«Au nom du gouvernement du Canada, j’offre mes plus sincères condoléances aux familles de ces membres des Forces armées canadiennes. Tous les Canadiens partagent votre deuil, et nous sommes là pour vous appuyer durant cette période difficile», a ajouté M. Trudeau par communiqué.

L’hélicoptère, déployé à bord de la frégate NCSM Fredericton dans le cadre d’une mission de l’OTAN, s’est écrasé alors qu’il terminait un exercice d’entraînement.

Les Forces armées canadiennes ont lancé une enquête pour déterminer la cause de la tragédie. Les boîtes noires du Cyclone ont été récupérées et seront transportées au Canada afin d’être analysées.

«Nous continuerons également de tenir les Canadiens au courant de la situation au fur et à mesure que l’enquête progresse», a conclu M. Trudeau.